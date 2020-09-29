Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил, когда в команде примут решение об участии травмированных Сердара Азмуна, Малкома и Деяна Ловрена в матче 10-го тура РПЛ против «Спартака».

В интервью ТАСС Медведев заявил, что повреждения, полученные футболистами в матче с «Уфой», оказались не такими серьезными, какими могли показаться. 28 сентября у команды был выходной, а уже сегодня, 29 сентября, большая часть игроков тренировалась в общей группе.

«Некоторые футболисты занимались частично в общей группе, частично — по индивидуальному плану. После травм окончательное решение принимается накануне матча», — отметил Медведев, добавив, что пока за состоянием футболистов следят медики и физиотерапевты, а сами игроки рвутся в бой.

Игра «Спартак» — «Зенит» состоится в субботу, 3 октября.