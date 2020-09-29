Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о том, когда россиянин Алексей Миранчук приступит к полноценным тренировкам с командой.

Слоа Гасперини цитирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. «Миранчук вернется в строй после перерыва», — отметил Гасперини, добавив, что другим травмированным игрокам «Аталанты» поднадобится больше времени, например Пессине и Голлини.

«Ромеро готов играть с начала, но я не знаю, выйдет ли он на «Лацио». Мохика и Ламмерс только перешли, они могут выходить на замены, но с начала играть не готовы», — сказал тренер.

Напомним, Алексей Миранчук в начале сентября подписал контракт с «Аталантой», однако до сих пор не может дебютировать за клуб из-за травмы. Перерыв на международные матчи завершится после 15 октября.