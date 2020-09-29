Стартовала официальная продажа билетов на второй этап Кубка России по фигурному катанию в Москве. Соревнования пройдут на арене «Мегаспорт» с 10 по 13 октября.

Приобрести билеты на турнир можно здесь.

Стоимость билетов начинается от 600 рублей и достигает 2500 рублей на отдельные места. На арене «Мегаспорт» планируется пускать зрителей только на первый ярус.

Отметим, продажа билетов ведется только на 10 и 11 октября (суббота и воскресенье), именно в эти дни в соревнованиях будут принимать участие взрослые фигуристы. Билетов в продажу выпущено ограниченное количество в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом в Москве, федерация фигурного катания России планирует провести соревнования со зрителями.