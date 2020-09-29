В преддверии дерби двух столиц в 10-м туре Российской Премьер-лиги Nevasport сравнивает составы «Зенита» и «Спартака», с которыми команды подойдут к игре.

Согласно официальным данным портала Transfermarkt, в составе «Зенита» точно не будет Андрея Лунева, он уже долго восстанавливается от повреждения прямой мышцы правого бедра. «Спартак» сыграет без Максима Глушенкова, у которого разрыв крестообразной связки колена.

Себастьян Дриусси сейчас активно восстанавливается от травмы медиальной коллатеральной связки правого колена, его участие в матче находится под вопросом.

Мелкие повреждения в матче 9-го тура с «Уфой» получили сразу несколько игроков «Зенита»: это Малком, Сердар Азмун, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий. По словам гендиректора «Зенита», эти травмы оказались не такими серьезными, и решение по участию этих футболистов будет принято за сутки до игры.

Напомним, «Зенит» и «Спартак» сыграют в Москве в субботу, 3 октября. Обе команды набрали за 9 туров одинаковое количество очков и делят между собой первую строчку в турнирной таблице.