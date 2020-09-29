Российская теннисистка Людмила Самсонова вылетела с открытого чемпионата США по теннису в первом круге, уступив шестой ракетке мира американке Софии Кенин.

Соревнования проходят в теннисном центре «Ролан Гаррос»

Спортсменки провели на корте 2 часа и 11 минут на корте Сюзанн Леглен и сыграли три сета. Счет по партиям 6:4, 3:6, 6:3 в пользу Кенин.

На счету россиянки 3 подачи навылет, однако она сделала целых 11 двойных ошибок за матч. Кенин не сделала ни одного эйса за матч и 4 раза ошиблась на подаче.

Соперницей Софии Кенин по матчу второго круга «Ролан Гаррос» станет представительница Молдовы Ана Богдан, в первом круге обыгравшая венгерскую теннисистку Тимя Бабош.

Ранее в первом круге «Ролан Гаррос» уже вылетели россиянки Маргарита Гаспарян, Анна Калинская и Анна Блинкова.