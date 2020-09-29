Болельщики петербургского «Зенит» получили 1500 билетов на игру 10-го тура Российской Премьер-лиги против московского «Спартака».

Как пишет портал 78.ru со ссылкой на РИА Новости, именно столько билетов было выделено московским «Спартаком» в рамках гостевой квоты, которую не так давно обратно ввели в РПЛ.

Болельщики «Зенита», которые будут наблюдать за игрой вне гостевого сектора, будут допускаться на свои места без футбольной атрибутики «сине-бело-голубых», а также без всяких средств поддержки команды. Это сделано для обеспечения безопасности на стадионе во время пандемии коронавируса. Ограничение действует на все секторы стадиона кроме зоны активной поддержки «Зенита».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в субботу, 3 октября, на «Открытие-Арене» в Москве.