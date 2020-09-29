УЕФА официально перенёс матч квалификации Лиги Европы между клубами «Арарат-Армения» и «Црвена Звезда» на Кипр.

Информация об этом появилась на официальном сайте сербского клуба. По данным пресс-службы «Црвены Звезды», игра с клубом «Арарат-Армения» пройдет в четверг, 1 октября, на стадионе ГСП в Никосии, Кипр. Начало встречи назначено на 20:00 по московскому времени.

Причина переноса места проведения матча — военное положение, введенное в Армении 27 сентября из-за столкновений с Азербайджаном на спорной территории Нагорного Карабаха. В результате столкновений погибло и пострадало множество мирных жителей. В обеих странах была объявлена мобилизация, на территории Армении приостановили все спортивные соревнования.