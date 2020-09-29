Бельгийский футболист, ранее выступавший в петербургском «Зените» Николас Ломбертс назвал любимые места в Санкт-Петербурге.

Слова Ломбертса цитирует портал телеканала «Санкт-Петербург». Бельгиец назвал Петербург одним из лучших городов, которые ему удалось увидеть в жизни.

Футболист заявил, что полюбил этот город, поскольку ему посчастливилось провести в нем значительную часть спортивной карьеры. Самое красивое место города, по мнению Ломбертса, это Янтарная комната в Екатерининском дворце, за умиротворением можно отправиться в парки Царского Села.

Также Ломбертс отметил, что Спас на Крови считает для себя особенным местом, а лучшие виды на город — с колоннады Исакиевского собора.

«Могу утверждать, что болельщикам во время чемпионата Европы тут понравится. Здесь есть все, чтобы провести турнир на самом высоком уровне», — сказал Ломбертс.