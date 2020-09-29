Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова показала огромный букет роз, подаренный болельщиками.

Фигуристка выложила в «сторис» своего «Инстаграма» фото большого букета цветов. Снимок Загитова кратко подписала словом «Спасибо» и прикрепила эмоджи.

Напомним, сейчас Алина Загитова занята в новом сезоне шоу «Ледниковый период» в качестве ведущей проекта. Спортсменка принимает участие в съёмках шоу каждый вторник, а также подолгу занимается с педагогами по речи.

Что касается участия в соревнованиях, пока Загитова не спешит делать прогнозы: она пропустила контрольные прокаты сборной России в «Мегаспорте», а также пока не заявлялась на этапы Кубка России, которые в этом сезоне служат обязательным критерием отбора на чемпионат России.