Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков высказался о продаже билетов на второй этап Кубка России в Москве.

В интервью порталу «Спорт День за Днем» Горшков заявил, что запасных вариантов проведения этапа Кубка России нет. «Сейчас мы продаем билеты, чтобы на соревновании присутствовали зрители. Дальше надо исходить из развития событий», — отметил глава ФФККР, отметив, что в федерации надеются на то, что все сохранится в том же виде.

«Нет – будем действовать в соответствии с указом мэра Москвы», — отметил Горшков, добавив, что ограничений по поводу возрастных категорий зрителей на данный момент нет.

Напомним, сегодня стартовала официальная продажа билетов на второй этап Кубка России по фигурному катанию в Москве.