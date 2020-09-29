Российский футбольный тренер Олег Кононов может в ближайшее время возглавить тульский «Арсенал».

Об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». Как стало известно изданию, сейчас руководство тульского клуба рассматривает Кононова как одного из кандидатов на пост главного тренера. Со специалистом уже связывались представители «Арсенала», на данный момент он отказался возглавить клуб.

Напомним, не так давно Олег Кононов ушел из футбольного клуба «Рига» по семейным обстоятельствам. В этой команде он работал с февраля 2020 года. Из 10 матчей под руководством Кононова «Рига» выиграла девять.

В тульском «Арсенале» Олег Кононов работал в 2018 году, также в РПЛ этот специалист тренировал «Краснодар», московский «Спартак» и грозненский «Ахмат».