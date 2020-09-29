Российский теннисист Андрей Рублев одержал волевую победу над американцем Сэмом Куэрри в первом круге открытого чемпионата Франции по теннису.
Игра прошла на корте Симоны Матьё центра «Ролан Гаррос» и продлилась около трех с половиной часов.
Счет по сетам 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3 в пользу Рублева. В первом и втором сетах россиянин уступил на тай-брейках со счетом 5:7 и 4:7, но затем выиграл три сета подряд и прошел во второй круг турнира.
На счету Рублева 23 эйса и 2 двойных ошибки, его оппонент 29 раз подал навылет, а также сделал 11 ошибок на подаче.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Андрею Рублеву предстоит сыграть представителем Испании Алехандро Давидовичем Фокиной. Ранее во второй круг пробился еще один россиянин Карен Хачанов.
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