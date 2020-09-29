Российская теннисистка Виталия Дьяченко вылетела с открытого чемпионата Франции по теннису, проиграв американке Слоан Стивенс в первом круге турнира.

Игра на одном из кортов центра «Ролан Гаррос» заняла чуть более часа, спортсменки сыграли два сета. Счет по партиям 6:2, 6:2 в пользу Стивенс.

На счету американки два эйса за игру, также Стивенс совершила две двойных ошибки. Дьяченко ни разу не подала навылет за весь матч, также она совершила допустила четыре оплошности на подаче. Отметим, Слоан Стивенс на данный момент идет на 34-м месте в рейтинге WTA, Виталия Дьяченко — на 116-м.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Слоан Стивенс сыграет против испанской теннисистки Паолы Бадосы, которая сегодня обыграла представительницу Украины Катерину Козлову.