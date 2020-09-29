Российский фигурист, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр Плющенко высказался о победе на турнире, посвященном 50-летнему юбилею ГБОУ «Центр спорта и образования Самбо-70».

В своем «Инстаграме» Плющенко-младший выложил фото с награждения, а также поделился впечатлениями от турнира. «Первый старт взят! Было сложно, была травма, были ошибки, хотя до травмы форма была лучше!», — отметил фигурист, добавив, что ему есть над чем работать.

Также Александр Плющенко написал, что ждет следующих соревнований, на которых он сможет откатать свою программу без единой ошибки.

Фото: https://www.instagram.com/gnomgnomych/

Отметим, Александр Плющенко выиграл соревнования по первому юношескому разряду, другие соперники фигуриста были в среднем на 2-3 года старше.