Российский фигурист, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр Плющенко высказался о победе на турнире, посвященном 50-летнему юбилею ГБОУ «Центр спорта и образования Самбо-70».

В своем «Инстаграме» Плющенко-младший выложил фото с награждения, а также поделился впечатлениями от турнира. «Первый старт взят! Было сложно, была травма, были ошибки, хотя до травмы форма была лучше!», — отметил фигурист, добавив, что ему есть над чем работать.

Также Александр Плющенко написал, что ждет следующих соревнований, на которых он сможет откатать свою программу без единой ошибки.

Отметим, Александр Плющенко выиграл соревнования по первому юношескому разряду, другие соперники фигуриста были в среднем на 2-3 года старше.