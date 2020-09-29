Российский полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин сможет вновь выйти на поле не ранее середины октября.

Об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». Как стало известно изданию, футболист уже приступил к работе с мячом и продолжает восстанавливаться от травмы ноги, но вряд ли сможет выйти на поле раньше паузы на международные матчи.

Напомним, Александр Головин получил надрыв мышцы задней поверхности бедра в конце августа 2020 года, это произошло в матче «Монако» — «Метц» в чемпионате Франции по футболу. Тогда «Монако» победил со счетом 1:0 благодаря голу Бенуа Бадиашиле.

Из-за повреждения Головину пришлось пропустить два вызова в сборную России на сентябрьские и октябрьские сборы.