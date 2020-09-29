Капитан состава VP.Prodigy Виталий Save- Мельник поделился своими впечатлениями о турнире OGA Dota PIT Season 3. Киберспортсмен дал интервью своему порталу, где рассказал, что новая роль ему по душе и он хочет попробовать сыграть на ней ещё раз.

Захожу я, значит, в первую игру, а там сразу Пуппей против меня. Я вообще не понимаю, что происходит в игре, просто беру себе Enchantress и иду на линию. У нас в боте был фри лайн, я просто бегал по карте, ставил какие-то варды. Так и выиграли. Я вообще был в шоке, но со временем стало легче играть. Вначале я проседал по вардингу, особенно против Пуппея. Потом я посмотрел реплеи наших игр, чтобы лучше понять вардинг. Со временем стало проще, у нас уже появлялся хороший вижен на карте. Я ставлю варды по своему пониманию, без просмотра большого количества реплеев, как делают игроки на пятерке.

Мне даже понравилось играть в этой роли, я бы сыграл еще один турнир на пятерке. Это был очень полезный опыт, я взглянул на игру под совершенно другим углом. Я считаю, что даже за один этот турнир я стал сильнее как игрок.