Петербургский женский футбольный клуб «Зенит» уступил московскому ЦСКА в матче 9-го тура женской Суперлиги сезона-2020/21.

Игра прошла в Петербурге на стадионе «Смена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды гостей.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 16-й минуте, его автором стала форвард ЦСКА Габриэль Онгене. Результативной передачей в этой атаке отметилась Валерия Беспаликова.

Четыре футболистки «Зенита» и пять футболисток ЦСКА отметились жёлтой карточкой в этой игре. В составе «сине-бело-голубых» по предупреждению получили Наталья Машина, Екатерина Морозова, Кристина Фролова и Славяна Астанкова.

Это уже второе поражение от ЦСКА для футболисток «Зенита»: игра в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу армейской команды.