Олимпийский чемпион в лыжном спринте Никита Крюков высказался о своем назначении на пост одного из тренеров сборной Китая по лыжным гонкам.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Крюков отметил, что переговоры с китайской командой шли еще с зимы. «Из-за пандемии все затянулось. Я даже переживал, ведь Олимпиаду никто не отменял, а время тает», — сказал экс-лыжник.

По словам Крюкова, в Китае за образец взяли Олимпиаду в Сочи и стали готовиться к играм в Пекине всей страной. «У них несколько высотных баз, есть равнинные, есть лыжный тоннель. Видно, что они заряжены на работу и подготовку», — сказал Крюков, отметив, что уровень спортсменов его не разочаровал, в частности, специалист подчеркнул, что у китайских лыжников неплохая техника.

Напомним, Никита Крюков будет работать со спринтерской группой в сборной Китая по лыжным гонкам.