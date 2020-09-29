Президент тульского футбольного клуба «Арсенал» Гурам Аджоев отреагировал на слухи о том, что Олег Кононов может вновь стать главным тренером команды.

Слова Аджоева цитирует портал «Чемпионат». Президент клуба отметил, что в первую очередь, у тульского «Арсенала» уже есть главный тренер.

«Во-вторых, мы даже не в курсе, где сейчас находится и работает Олег Кононов. И работает ли вообще. В-третьих, его появление в «Арсенале» невозможно», — сказал Аджоев.

Напомним, Олег Кононов недавно покинул футбольный клуб «Рига» по семейным обстоятельствам, с этим клубом тренер работал с февраля 2020 года. Тульский «Арсенал» этот специалист возглавлял в 2018 году, откуда ушел в московский «Спартак». В РПЛ Кононов работал также с «Краснодаром» и «Ахматом».