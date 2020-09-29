Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Франции Армони Тан и вышла во второй круг открытого чемпионата Франции по теннису.

Матч прошел на одном из кортов центра «Ролан Гаррос» и завершился за 1 час и 5 минут. Счет по сетам 6:2, 6:1 в пользу Касаткиной, которая занимает 71-е место в рейтинге WTA.

Россиянка сделала за матч одну двойную ошибку, ее оппонентка — две. Отметим, обе спортсменки ни разу за матч не подали навылет. Касаткина реализовала 7 из 8 имевшихся брейк-пойнтов, Тан успешно разыграла лишь 2 из 10 брейков.

Во втором раунде «Ролан Гаррос» Дарье Касаткиной предстоит сразиться либо с белоруской Ариной Соболенко, либо с американкой Джессикой Пегулой — их матч продолжается в настоящее время.