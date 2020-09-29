Владелец итальянского футбольного клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентис вылечился от коронавируса.

Информация о выздоровлении Де Лаурентиса появилась на официальном сайте клуба. Отметим, владельцу «Наполи» в году исполнился 71 год.

Положительный тест на коронавирус Де Лаурентис сдал 10 сентября, он почувствовал недомогание после возвращения с острова Капри. За последнюю неделю он дважды сдавал анализы на коронавирус и получил два отрицательных результата, поэтому владелец клуба вновь может работать в полную силу.

За свое выздоровление Де Лаурентис поблагодарил структуру «Джемелли Каса», а также профессора Рафаэле Ландольфи и входящих в его команду кардиолога Антонио Ребуцци и инфекциониста Массимо Фантони.