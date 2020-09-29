Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о подготовке к новому сезону в составе сборной России, а также контрольных стартах на сборах в Тюмени.

В интервью порталу «Тюменская арена» Латыпов отметил, что подготовка идет хорошо. «По себе скажу, что от старта к старту самочувствие становится лучше», — отметил биатлонист, добавив, что у команды было немного времени на «откатку», поскольку был смоделирован отдых, который обычно делается на Кубке мира.

«Провели два контрольных старта. В плане физической готовности все было в порядке, а вот со стрельбой во второй день не совсем справился», — заявил Латыпов, добавив, что в команде знают, как все исправить.

Напомним, в октябре мужская сборная России отправится на снежный сбор в Якутию.