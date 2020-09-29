Главные новости дня из мира спорта за 29 сентября — в дайджесте Nevasport.

«Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» оформила победу в Кубке Стэнли в сезоне-2019/20. В шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ «молнии» обыграли «Даллас Старз». Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 2:0. Общий счет в серии стал 4-2 в пользу «Тампы». В составе лучшей команды сезона отличились Брейден Пойнт и Блейк Коулман.

Рублев в пятисетовом боевике одолел Куэрри на старте «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев одержал волевую победу над американцем Сэмом Куэрри в первом круге открытого чемпионата Франции по теннису. Игра прошла на корте Симоны Матьё центра «Ролан Гаррос» и продлилась около трех с половиной часов. Счет по сетам 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3 в пользу Рублева. В первом и втором сетах россиянин уступил на тай-брейках со счетом 5:7 и 4:7, но затем выиграл три сета подряд и прошел во второй круг турнира.

Касаткина обыграла Тан и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Франции Армони Тан и вышла во второй круг открытого чемпионата Франции по теннису. Матч прошел на одном из кортов центра «Ролан Гаррос» и завершился за 1 час и 5 минут. Счет по сетам 6:2, 6:1 в пользу Касаткиной, которая занимает 71-е место в рейтинге WTA.

Дьяченко вылетела с «Ролан Гаррос» уступив в первом круге Стивенс

Российская теннисистка Виталия Дьяченко вылетела с открытого чемпионата Франции по теннису, проиграв американке Слоан Стивенс в первом круге турнира. Игра на одном из кортов центра «Ролан Гаррос» заняла чуть более часа, спортсменки сыграли два сета. Счет по партиям 6:2, 6:2 в пользу Стивенс.

Самсонова вылетела с «Ролан Гаррос» в первом круге, уступив Кенин

Российская теннисистка Людмила Самсонова вылетела с открытого чемпионата США по теннису в первом круге, уступив шестой ракетке мира американке Софии Кенин. Спортсменки провели на корте 2 часа и 11 минут на корте Сюзанн Леглен и сыграли три сета. Счет по партиям 6:4, 3:6, 6:3 в пользу Кенин.

Чемпионы Европы Ванесса Джеймс/Морган Сипре официально завершили спортивную карьеру

Французские фигуристы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, выступавшие в парном катании, официально завершили спортивную карьеру. Об этом сообщает портал L’Equipe со ссылкой на Федерацию ледовых видов спорта Франции.

Александр Плющенко победил на турнире в честь юбилея «Самбо-70»

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр Плющенко выиграл в первом юношеском разряде на турнире в честь 50-летнего юбилея центра спорта и образования «Самбо-70». Об этом сообщает Sport24. Семилетний Плющенко-младший набрал за произвольную программу 36,57 балла, получив 15,78 за технику и 21,29 за компоненты.