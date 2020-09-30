Российские теннисистки Екатерина Александрова, Камилла Рахимова и Анастасия Павлюченкова сегодня, 30 сентября, проведут матчи второго круга открытого чемпионата Франции по теннису.

Первая ракетка России Екатерина Александрова встретится с представительницей Австралии Астрой Шармой, которая не входит в топ-100 рейтинга WTA. Ранее спортсменки друг с другом на кортах не пересекались.

Анастасия Павлюченкова получила в соперницы по второму кругу теннисистку из Чехии Катержину Синякову. Спортсменки ранее трижды играли друг с другом на разных турнирах, все три раза победу одерживала Павлюченкова.

Камилла Рахимова, которая занимает 182 место в рейтинге 52 недель WTA и пробивалась на турнир через квалификацию, во втором круге «Ролан Гаррос» сразится с греческой теннисисткой Марией Саккари.