Natus Vincere обыграли европейскую команду mousesports в верхней сетке плей-офф стадии турнира ESL Pro League Season 12. Матч проходил в упорной борьбе и завершился со счётом 2:1.

Nuke: Natus Vincere 5 — 16 mousesports

Dust2: Natus Vincere 16 — 14 mousesports

Inferno: Natus Vincere 16 — 13 mousesports

Последняя карта могла бы быть самой невероятной из-за потенциального камбека mousesports со счёта 13:2, однако Natus Vincere всё-таки «дожали» своего соперника и вышли победителями в серии.

«Рождённые Побеждать» встретятся с победителем пары Complexity vs ENCE в полуфинале верхней сетки, а mousesports сыграют с проигравшей командой этой пары в рамках первого раунда нижней сетки.

Александр s1mple Костылев поблагодарил соперников за игру и отметил, что команде нужно поработать над собственной игрой.

2:1, нужно исправлять игру на Nuke как можно скорее. GG WP, mousesports.

ESL Pro League Season 12 проходит в онлайн-формате в двух регионах одновременно. Восемь лучших команд сыграют в плей-офф стадии, где будут бороться за призовой фонд в размере $450 тыс. Следить за ходом турнира можете здесь.