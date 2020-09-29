Российский коллектив Unicorns of Love по League of Legends встретится с Papara SuperMassive в матче за выход в основную стадию 2020 World Championship. Матч пройдёт в формате best-of-5.

В четвертьфиналах Papara SuperMassive обыграла MAD Lions, а LGD Gaming победила Rainbow7. Матч за выход СНГ-коллектива состоится уже 30 сентября в 13:00 по мск.

Главный турнир года по League of Legends проходит в LAN-формате с 25 сентября по 31 октября в Шанхае. Призовой фонд турнира составляет $2.225 млн. 2020 World Championship — первый турнир международного масштаба, который проводится в LAN-формате с учётом короновирусной пандемии.

28 сентября аналитик и стример Ярослав NS Кузнецов сравнил League of Legends и Dota 2 с точки зрения просмотров профессиональных турниров. По мнению аналитика, если тенденции будут двигаться в этом направлении, то уже через пять лет MOBA от Riot Games сможет перегнать по популярности продукт Valve.