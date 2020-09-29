Капитан команды Natus Vincere Кирилл Boombl4 Михайлов дал небольшое интервью студии Maincast, где поделился своими эмоциями после победы в плей-оффе над mousesports. Кирилл считает, что из-за большого перерыва между матчами, команда немного потеряла темп и поэтому потерялась на первой карте.

Они играли очень быстро и создавали свой тем. Могу сказать за себя, что был, возможно, недостаточно сфокусирован, а они давили до конца. Их атака шла раунд за раундом очень быстро. Возможно, потому что перерыв был, не смогли влиться сразу в игру так. Потом подсобрались, взяли пять или шесть раундов, отдали один глупый раунд, когда бомбу не услышали на другом пленте.

Также киберспортсмен объяснил, что на третьей карте, когда mousesports начали давать камбек, команда давала много свободы соперникам и совершала ошибки.

На самом деле, мы просто очень много свободы давали им. Они делали свои раунды, и мы допускали ошибки — потом происходил сейв просто. Не знаю, такой матч бывает раз из десяти, когда первая половина 13:2 и обратно такое идет.

Natus Vincere обыграла европейскую команду mousesports в верхней сетке плей-офф стадии турнира ESL Pro League Season 12. Матч проходил в упорной борьбе и завершился со счётом 2:1.