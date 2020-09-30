Руководство FaZe Clan: Мы полностью на стороне RobbaN
Представители клуба FaZe Clan представили свою официальную позицию на счёт банов тренеров из-за использования бага с камерой. Руководство заступилось за своего бывшего тренера по CS:GO Роберта RobbaN Дальстрёма.
Hard Legion продолжит работу со starix
OverDrive: 99% игроков и тренеров хотя бы раз стримснайпили в матче
Известный инсайдер Алексей OverDrive Бирюков опубликовал в своём твиттере мысли о планах ESIC на проверку добросовестности киберспортсменов на тему стримснайпинга.
Тренер 100 Thieves ушёл из дисциплины CS:GO
24-летний тренер команды 100 Thieves по CS:GO Чет ImAPet Син ушёл из дисциплины и завершил карьеру в рамках игры от Valve.
Призовой фонд отменённого The International 2020 превысил $39 млн
Призовой фонд отменённого The International 2020 превысил $39 млн. Продажи Battle Pass 2020 к главному турниру года начались 126 дней назад.
Топ 5 самых богатых команд по Dota 2 за 2020 год (2 часть)
Только представьте, в прошлом году в Dota 2 было разыграно почти $48 млн призовых во всех регионах, это настоящий праздник для фанатов дисциплины. Безусловно, ключевое формирование призового фонда сыграл главный турнир года The International.
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NAVI выиграли mousesports в плей-оффе ESL Pro League Season 12
Natus Vincere обыграли европейскую команду mousesports в верхней сетке плей-офф стадии турнира ESL Pro League Season 12. Матч проходил в упорной борьбе и завершился со счётом 2:1.
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Boombl4: Возможно, из‑за перерыва не смогли сразу влиться в игру
Капитан команды Natus Vincere Кирилл Boombl4 Михайлов дал небольшое интервью студии Maincast, где поделился своими эмоциями после победы в плей-оффе над mousesports. Кирилл считает, что из-за большого перерыва между матчами, команда немного потеряла темп и поэтому потерялась на первой карте.
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