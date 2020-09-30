Руководство FaZe Clan: Мы полностью на стороне RobbaN

Представители клуба FaZe Clan представили свою официальную позицию на счёт банов тренеров из-за использования бага с камерой. Руководство заступилось за своего бывшего тренера по CS:GO Роберта RobbaN Дальстрёма.

Hard Legion продолжит работу со starix

OverDrive: 99% игроков и тренеров хотя бы раз стримснайпили в матче

Известный инсайдер Алексей OverDrive Бирюков опубликовал в своём твиттере мысли о планах ESIC на проверку добросовестности киберспортсменов на тему стримснайпинга.

Тренер 100 Thieves ушёл из дисциплины CS:GO

24-летний тренер команды 100 Thieves по CS:GO Чет ImAPet Син ушёл из дисциплины и завершил карьеру в рамках игры от Valve.

Призовой фонд отменённого The International 2020 превысил $39 млн

Призовой фонд отменённого The International 2020 превысил $39 млн. Продажи Battle Pass 2020 к главному турниру года начались 126 дней назад.

Топ 5 самых богатых команд по Dota 2 за 2020 год (2 часть)

Только представьте, в прошлом году в Dota 2 было разыграно почти $48 млн призовых во всех регионах, это настоящий праздник для фанатов дисциплины. Безусловно, ключевое формирование призового фонда сыграл главный турнир года The International.

Save-: Я бы сыграл ещё один турнир на «пятёрке»

NAVI выиграли mousesports в плей-оффе ESL Pro League Season 12

Natus Vincere обыграли европейскую команду mousesports в верхней сетке плей-офф стадии турнира ESL Pro League Season 12. Матч проходил в упорной борьбе и завершился со счётом 2:1.

Unicorns of Love встретятся с Papara SuperMassive в рамках чемпионата мира по LoL

Boombl4: Возможно, из‑за перерыва не смогли сразу влиться в игру

Капитан команды Natus Vincere Кирилл Boombl4 Михайлов дал небольшое интервью студии Maincast, где поделился своими эмоциями после победы в плей-оффе над mousesports. Кирилл считает, что из-за большого перерыва между матчами, команда немного потеряла темп и поэтому потерялась на первой карте.