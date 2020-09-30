«Краснодар» на выезде встретится с греческим ПАОК в ответном матче квалификационного этапа Лиги чемпионов. Игра будет проходить сегодня, 30 сентября, на стадионе «Тумба» в Салониках, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Команда Мурада Мусаева находится в шаге от группового турнира. В первом матче на своем поле “Краснодар” выиграл у ПАОК со счетом 2:1.

ПАОК выполнил задачу минимума на этот матч — греческому клубу удалось забить гол в гостях. В случае победы со счетом 1:0 в групповой этап выйдет греческий клуб.

ПАОК уступил только в двух из предыдущих двадцати матчей на своем поле. «Краснодар» в восьми матчах из десяти в гостях либо не забивал, либо не пропускал.