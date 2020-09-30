Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом поединке она встречалась с Француженкой Полин Пармантье и одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

Спортсменки провели на корте 1 час 20 минут. За это время Кудерметова сделала один эйс, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти возможных. Ее соперница ни разу не подала навылет, не сделала ни одной двойной ошибки и взяла три гейма на подаче россиянки.

В матче второго круга «Ролан Гаррос» Кудерметова сыграет с хорваткой Петрой Мартич.

Напомним, действующей чемпионкой турнира является австралийка Эшли Барти. В этом году гарантированно будет новая победительница, так как Барти досрочно завершила сезон и отказалась от защиты титула.