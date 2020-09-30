Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал журналистов, опубликовавших фейковую переписку между его супругой Анной и игроком ЦСКА Николой Влашичем.

Переписка стала пародией на опубликованный ранее диалог Яны Рудковской с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, в нем продюсер предлагает фигуристке перейти в академию Евгения Плющенко. В спародированной переписке жена Семака якобы приглашает Влашича в «Зенит».

«Это не смешно. Я готов закрывать глаза на многое, но только не тогда, когда оскорбляют моих близких и родных людей. Опубликовали фальсифицированную переписку моей жены, сочтя это удачной шуткой», — написал Семак на своей странице в «Инстаграме».

Стоит отметить, что не все футбольные болельщики оказались в курсе новостей фигурного катания и не поняли шутку. Из-за этого Анна Семак подверглась оскорблениям со стороны поклонников ЦСКА, которые поверили фейковой переписке.