Австралийский теннисист Ник Кирьос продолжил словесную перепалку с россиянином Кареном Хачановым.

Ранее Хачанов в ходе дискуссии об уважении к Матсу Виландеру написал Кирьосу: «Ты сидишь дома и пишешь разные комментарии об игроках, это заставляет задуматься, у кого действительно проблемы».

Австралиец ответил с сарказмом, извинившись за то, что живет в Австралии и не хочет путешествовать в данный момент.

«А теннисисты сейчас меня на удивление много развлекают: рэп, танцы без футболок, удары в судей. Ты думаешь, они умно себя вели во время пандемии? Я бы с радостью повел с тобой интеллектуальную беседу, но не уверен, что она пойдет дальше того, как сильно ты умеешь бить. Я просто требую от людей ответственности», — написал Кирьос.

Напомним, во время пандемии коронавируса Кирьос отказался от выступления на соревнованиях и критиковал спортсменов, которые пренебрегали мерами предосторожности. Он стал одним из критиков Новака Джоковича, выставочный турнир которого проходил без соблюдения мер безопасности и стал очагом коронавируса.