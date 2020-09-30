Президент UFC Дана Уайт предложил Хабибу Нурмагомедову и Конору Макгрегору стать тренерами команд в новом сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Как рассказал менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз, российский боец ответил отказом. По его словам, на прошлой недели Уайт позвонил и спросил, захочет ли Нурмагомедов принять участие в шоу в случае победы над Джастином Гэтжи. Глава UFC хотел, что Хабиб и Конор возглавили команды бойцов, а главным событием проекта стал бы их реванш.

«Но Хабиб отказался. Он сказал: «Этот человек (Конор Макгрегор — прим.) — человеческий мусор. Он — мусор». Когда ты касаешься дерьма, то сам начинаешь пахнуть дерьмом. Он не заслужил этот бой», — сказал Абдель-Азиз в интервью TMZ.

Напомним, Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в октябре 2018 года. Его следующим соперником станет Джастин Гэтжи, бой запланирован на октябрь 2020-го.