На официальном канале телевизионного проекта «Ледниковый период» в YouTube опубликован анонс первого выпуска нового сезон. Программа выйдет в эфир Первого канала в субботу, 3 октября.

В ролике представлены фрагменты с выступлением участников, в числе которых бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев, а также олимпийские чемпионки Татьяна Волосожар и Екатерина Боброва. В концовке видео можно увидеть воздушный поцелуй главы жюри Татьяны Тарасовой и ведущих шоу Алексея Ягудина и Алину Загитову.

Напомним, в проекте приняли участие звезды фигурного катания и шоу-бизнеса. Так, зрители увидят Ольгу Бузову, Регину Тодоренко, Влада Топалова, Влада Соколовского, Романа Костормарова, Елену Ильиных и др.

Для олимпийской чемпионки Алины Загитовой состоится дебют в роли телеведущей.