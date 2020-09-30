Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассматривает варианты проведения нового сезона в условиях пандемии коронавируса. Как сообщает TSN, обсуждается концепция «гибридного пузыря», подразумевающая, что матчи сезона будут проходить в нескольких городах.

По информации источника, сезон может быть проведен в четырех-шести «пузырях» в разных городах. Предпочтение будет отдаваться регионам, в которых будет разрешен доступ болельщиков на трибуны. Согласно предварительному плану, игроки будут находиться в «пузыре» в течение двух недель, затем на неделю вернутся домой к семьям, после чего цикл повторится.

В таком режиме удастся проводить около 12 матчей в месяц. Один из «пузырей» будет находиться в Канаде, где доигрывался сезон-2019/20.