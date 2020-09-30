Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поднялся в сводном мужском рейтинге промоушена, сообщается на официальном сайте организации.

Россиянин занял десятое место в списке лучших спортсменов UFC вне зависимости от весовой категории. В рейтинге, который возглавляет американец Джон Джонс, Ян обошел ирландского бойца Конора Макгрегора. На втором месте за Джонсом идет еще один россиянин Хабиб Нурмагомедов.

На третью строчку поднялся нигерийский боец Исраэль Адесанья, обошедший американца Стипе Миочича после победы на турнире UFC 253.

Американец Дастин Порье поднялся на седьмую строчку и опередил своего соотечественника Джастина Гэтжи, которому в октябре предстоит провести бой против Нурмагомедова.