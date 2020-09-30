Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова поделилась с подписчиками новой фотографией.

На своей странице в «Инстаграме» Севастьянова опубликовала фото из Монако. На снимке спортсменка позирует в купальнике около бассейна.

«Скоро в Москву», — написала гимнастка под публикацией.

Подписчики оценили новое фото и оставили множество положительных комментариев.

«Самая прекрасная девушка в мире».

«Какой хищный взгляд».

Напомним, Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Кроме того, российская спортсмена дважды завоевывала золотые медали чемпионата Европы. Она завершила карьеру в 2012 году.