Для болельщиков, за карантин успевших соскучиться по громким спортивным новостям, сентябрь выдался насыщенным: завершился Кубок Стэнли, стартовал сезон в фигурном катании, вернулись допинговые скандалы в биатлоне. Вспоминаем самые мощные события уходящего месяца.

Медведева вернулась к Тутберидзе

Сложно представить эту подборку с другой новости: двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в сентябре взорвала трансферную бомбу — вернулась в группу Этери Тутберидзе, которую покинула после Олимпиады. В прошлом остались все скандалы и недомолвки: и некрасивая ситуация с обнародованной перепиской, и история про «придержать» Загитову в юниорах, и неподаренные цветы. Теперь Женя, проведя около двух месяцев на катке в ЦСКА, снова тренируется на родном льду в «Хрустальном». С первого этапа Кубка России в Сызрани она снялась, чтобы успеть подготовиться получше и выступить на следующих стартах.

«Тампа» выиграла Кубок Стэнли

Растянувшийся из-за пандемии сезон НХЛ наконец завершился: Кубок Стэнли подняли над головой хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг», а лучшим бомбардиром плей-офф стал российский форвард Никита Кучеров с результатом в 34 (7+27) очка по системе «гол плюс пас».

Сезон был приостановлен еще весной, и руководство лиги приняло решение не доигрывать регулярный чемпионат, а начать сразу с плей-офф в новом формате — при участии 24 команд. Когда часть из них отсеялась, розыгрыш пошел в привычном режиме, но в «пузыре» — все матчи проходили в Канаде.

До финала добрались «Тампа» и «Даллас Старз», серия до четырех побед длилась шесть матчей: команда Кучерова выиграла четыре встречи, команда еще одного россиянина Александра Радулова — две.

Рублёв взял первый в карьере турнир АТР 500

Российский теннисист Андрей Рублев продолжает собирать титулы: за последний год он выиграл четыре турнира, три из них — в сезоне-2020. Ещё зимой Андрей взял два трофея на турнирах категории АТР 250, а в сентябре ему наконец покорился и более серьезный старт — АТР 500 в Гамбурге (Германия).

Рублев уверенно шел по сетке и в финале встретился с представителем Греции Стефаносом Циципасом. В сложнейшем поединке, когда, казалось бы, трофей уже шел в руки к Стефаносу, Рублёв сумел переломить ход игры, заставил соперника нервничать и победил. Успех поднял Андрея на 12-ю строчку в рейтинге.

CAS не оправдал Зайцеву, Глазырина вновь отстранена

Помимо хороших новостей, сентябрь принес российским болельщикам и печальные известия: Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе наказание биатлонистки Ольги Зайцевой. Вместе с Яной Романовой и Ольгой Вилухиной она подозревалась в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2104.

Суд удовлетворил апелляции Романовой и Вилухиной: их признали невиновными, а к Ольге вернулась серебряная медаль спринтерской гонки в Сочи. Но Зайцеву из-за высокой концентрации соли в моче не оправдали. Это повлекло за собой лишение сборной России олимпийской серебряной медали, завоеванной в эстафете.

Ещё одним ударом по российскому биатлону стало временное отстранение Екатерины Глазыриной. Спортсменка набрала прекрасную форму и была одним из главных кандидатов на попадание в сборную, но IBU запретил ей соревноваться на международном уровне из-за старой допинговой истории. Екатерина уже отбыла двухлетнюю дисквалификацию, но IBU утверждает, что сейчас речь идет о другом случае.

Россия успешно стартовала в Лиге наций

Сборная России по футболу успешно стартовала в новом сезоне Лиги наций, выиграв два сентябрьских матча. В первом туре подопечные Станислава Черчесова в Москве принимали команду Сербии и одержали уверенную победу со счетом 3:1. Все голы записали на свой счет футболисты «Зенита»: дублем отметился Артем Дзюба, еще один мяч забил Вячеслав Караваев.

Во второй встрече россияне на выезде обыграли Венгрию со счетом 3:2. Матч получился более сложным: команда Черчесова дважды пропустила во втором тайме. В составе победителей по одному голу забили Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Марио Фернандес.