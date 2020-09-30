Центральную игру десятого тура между «Спартаком» и «Зенитом» доверено провести 38-летнему сочинцу Павлу Кукуяну. Матч с участием «Зенита» арбитр будет судить в седьмой раз в карьере.

Ему помогут судьи на линии Максим Гаврилин и Арам Петросян. В качестве резервного рефери выступит Николай Волошин.

Особое внимание было к тому, кто же будет работать на VAR. Судейский комитет решил, что поставить на эту позицию сильнейшего арбитра России: видеорефери будет москвич Сергей Карасев. Ему будет помогать Николай Богач.

Кукуян работал на шести матчах «Зенита», в который петербуржцы выиграли четырежды и дважды проиграли. Последний матч с участием Кукуяна состоялся 14 сентября, когда «Зенита» выиграл на «Газпром-Арене» у «Арсенала» со счетом 3:1.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в субботу, 3 октября. Начало матча в 19:00 МСК.