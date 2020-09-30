Хавбек «Зенита» Алексей Сутормин стал объектом желания сразу нескольких клубов РПЛ. В его аренде заинтересованы «Ростов», «Сочи» и тульский «Арсенал».

Валерию Карпину не помешал бы универсальный фланговый полузащитник. Владимир Федотов знаком с возможностями Сутормина по «Оренбургу». «Арсенал» же намерен кем-то заменить ушедшего Даниила Лесового. Все обратили свой взор на Сутормина, который редко попадает в основной состав «Зенита». Ранее говорилось о том, что Сутормина могут взять в аренду «Химки».

Однако, петербургский клуб не заинтересован в расставании с футболистом. Сутормин нужен Сергею Семаку для ротации состава, поскольку игроков на скамейке запасных не очень много.

Напомним, что Сутормин стал автором шестого гола в недавнем матче «Зенита» с «Уфой».