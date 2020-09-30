Российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции после тяжелой победы над американцем Сэмом Куэрри со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3. На пресс-конференции после игры россиянин призвал все турниры серии «Большого шлема» согласовать одинаковый формат определения победителя в пятом сете.

В данный момент на «Ролан Гаррос» нет ограничений по счету в пятой партии. На Уимблдоне соперники играют тай-брейк при счёте 12:12, на US Open — при 6:6, на Australian Open решающий тай-брейк идет до 10 очков.

По словам Рублева, все должны ввести одинаковый формат. По мнению Андрея, лучшим вариантом является Уимблдон или «Ролан Гаррос».

«Наверное, лучший всё же на Уимблдоне, когда играется тай-брейк при счёте 12:12. Организаторы как бы дают дополнительный сет, и если этого недостаточно, то нужно играть тай-брейк», — приводит слова Рублева Ubitennis.

Рублев считает, что обычный тай-брейк в пятом сете вводить не надо, поскольку такие матчи запоминаешь на всю жизнь.