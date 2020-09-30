Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алина Загитова и Алексей Ягудин побывают в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Шоу будет приурочено к старту нового сезона «Ледниковый период», который начнется в субботу. Загитова и Ягудин расскажут о съемках программы, ведущими которой они являются.

Ранее о шоу «Ледниковый период» в эфире «Вечернего Урганта» Загитова уже рассказывала. Они побывали у Ивана Урганта вместе продюсером Ильей Авербухом.

Выпуск «Вечернего урганта» месте с Загитовой и Ягудиным выйдет в эфир в пятницу, 2 октября, в 23.40 по московскому времени. На следующий день стартует шоу «Ледниковый период» с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным в роли ведущих.