Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева поведала о своих успехах в изучении английского языка.

По словам Туктамышевой, она никогда не учила английский с репетитором, а уроки в школе не приносили результата. Полгода назад Туктамышева начала улучшать свой английский с преподавателем Линой, поскольку чувствовала, что ее грамматика не так хорошо, что не может ясно выразить свои мысли.

«Друзья говорят мне, что мой английский стал лучше — они теперь понимают, что я хочу сказать. Не зря так говорят — теперь мне гораздо легче объясниться. Знаешь, нет никаких ограничений», — написала спортсменка в Instagram, сопроводив текст на английском языке.

Ранее Елизавета Туктамшыева представила на контрольных прокатах короткую программу под музыку из балета «Спартак», постановщиками этого номера стали итальянские фигуристы Анна Капеллини и Лука Ланотте.