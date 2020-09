View this post on Instagram

I never learned English with a tutor, and school lessons didn’t work for me. However, somehow I managed to achieve intermediate level, which I’m proud of. 6 months ago I started improving my English with Lina @linaverner_english. I felt that my grammar wasn’t as good as I wanted because I couldn’t express my thoughts clearly. When we started having lessons, I felt very comfortable during our classes, which made studying easy and interesting. The part that I really liked was Google Docs because it’s important for me to review what we learned. And, of course, for me it’s really important to educate myself and what I liked most was that we learned lots of interesting stuff in English. Do you remember my post about bucket lists? It was inspired by my English lessons. My friends tell me that my English has become better — they understand what I want to say.???? No wonder they say so — it’s so much easier to explain myself now. I want to continue studying English with Lina to become even more fluent. Sky's the limit, you know.❤️ . . . Я никогда не учила английский с репетитором, и уроки в школе не приносили мне результата. Однако каким-то образом мне удалось выйти на средний уровень, чем я горжусь. 6 месяцев назад я начала улучшать свой английский с Линой @linaverner_english. Я чувствовала,что моя грамматика не так хороша, как я хотела, потому что я не могла ясно выразить свои мысли. Когда мы начали заниматься, я чувствовала себя очень комфортно на уроках, что делало учебу легкой и интересной. Мне понравилось работать с Google Docs , потому что мне важно повторять то, что мы узнали. И, конечно же, для меня очень важно самообразование, и что мне больше всего понравилось, так это то, что мы узнали много интересного на английском. Вы помните мой пост о списках желаний? Это было вдохновлено моими уроками английского. Друзья говорят мне, что мой английский стал лучше — они теперь понимают, что я хочу сказать????. Не зря так говорят — теперь мне гораздо легче объясниться. Я хочу продолжать изучение английского языка с Линой, чтобы научиться говорить еще лучше. Знаешь, нет никаких ограничений.