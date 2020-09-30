Двукратная чемпионка США по фигурному катанию Алиса Лю выразила свое мнение об отмене соревнований из-за пандемии коронавируса.

Лю отметила, что отмена соревновательной практики не сильно изменит ее долгосрочные планы. Фигуристка по-прежнему учиться в школе, много тренируется, чтобы стать сильнее.

.» очень люблю соревноваться, поэтому, думаю, буду скучать именно по такому чувству. Из-за коронавируса я ничего не могу поделать, так что остается лишь просто принять эту ситуацию», — приводит слова Лю NBC Sport.

Ранее американская фигуристка, призер чемпионата мира среди юниоров, ушла от своего тренера Лауры Липецки. Под руководством Лауры Липецки Алиса Лю тренировалась с пятилетнего возраста