Французские фигуристы Ванесса Джеймс и Морган Сипре долгое время дышали в спину мировым лидерам. Спортсмены искали то катание, которое бы вывело их к медалям, и поиск наконец увенчался успехом: сначала французы взяли бронзу чемпионата мира, а спустя год выиграли континентальное первенство.

Из пары, которой постоянно чего-то не хватало, Джеймс и Сипре выросли в достойных соперников на международной арене. Они вошли в элиту парного катания наравне с российскими и китайскими дуэтами. Ванесса и Морган могли претендовать на медали следующей Олимпиады, но всё разрушила всплывшая история непристойного характера.

Прошлой зимой СМИ разрывались от публикаций о секс-скандале с участием Сипре: фигурист якобы отправил 13-летней девочке два дикпика. Возмущенные родители своевременно обратились к Джону Циммерману и Сильвии Фонтане — тренерам пары, однако вместо решения проблемы получили вежливую просьбу всё замять.

Подробностей о неожиданном поступке Моргана немного, но они есть: фигурист и девочка тренировались на одном катке, но познакомились не на льду, а в Тиндере. Там у юной искательницы новых знакомств был указан неправильный возраст — 19 лет, и Сипре даже не подозревал, что общается с ребенком. Впрочем, история всё равно выглядит странно.

Молчали о произошедшем два года — инцидент произошел в 2017-м, но правда, если история действительно имела место, всё же вышла наружу. Однако никаких доказательств произошедшее так и не получило, хотя за три года можно было «накопать» уйму подробностей. Реальна ли эта история — вопрос спорный, а вот уход Джеймс и Сипре из спорта — свершившийся факт.

Попав под жесткий психологический прессинг, Морган был вынужден сделать паузу в карьере. Французы объявили, что им нужно приостановить соревновательную деятельность, но это заявление воспринималось совсем не так, как из уст олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Было понятно, что спортсменам нужно решить навалившиеся проблемы и смыть тот ушат грязи, который на них вылила общественность.

При этом Ванесса и Морган обещали вернуться: они продолжали готовиться к Олимпиаде-2022 и собирались кататься до тех пор, пока не выиграют чемпионат мира. В мае этого года фанаты смогли облегченно выдохнуть: Джеймс и Сипре исполнили четверной выброс на тренировке. Значит, действительно готовились продолжать.

Однако скандал произошел в тот момент, когда по США (именно там тренируются фигуристы) покатилась волна обвинений в домогательствах и харрасменте. Как известно, в Америке борьба за права человека иногда доходит до абсурда, а французская фигурка и так получила неплохой удар в виде кокаина Лорин Лекавалье и всплывшей секс-истории с участием Сары Абитболь, которая еще в 90-е подвергалась изнасилованиям со стороны своего тренера Жиля Бейера.

Эти скандалы довели многолетнего руководителя федерации Дидье Гайаге до отставки, а инцидент Сипре, который, может, и не стоил такого внимания, стал темой бесконечных обсуждений и споров. Как сообщал «Спорт-Экспресс», семья пострадавшей девочки решила дать ход расследованию и наняла лучших адвокатов, чтобы наказать фигуриста. Появятся ли какие-нибудь доказательства его вины — пока неизвестно, однако Морган уже поплатился за произошедшее (или нет?) своей карьерой и, возможно, олимпийской медалью.