«Спартак» решил не продавать форварда Александра Кокорина в «Фиорентину». Как сообщает «РБК-Спорт», «фиалки» предлагали руководству московского клуба € 7 млн. В «Спартаке» посчитали, что эта сумма является заниженной. Повышать предложение итальянский клуб не стал. Отмечается, что «Фиорентина» проявляла интерес к нападающему с конца августа по середину сентября.

Напомним, «Спартак» подписал Кокорина бесплатно, объявив о переходе 2 августа. Нападающий подписал контракт на правах свободного агента по схеме «3+1». Футболист дебютировал за «Спартак» в матче с ЦСКА (1:3).

Ранее Кокорин играл за «Зенита», выступая за петербургский клуб с 2016 по 2020 год. Прошлый сезон он заканчивал на правах аренды в «Сочи», проведя 10 матчей и забив семь голов.