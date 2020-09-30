В октябре двумя этапами продолжится Кубок России по фигурному катанию, а Хабиб Нурмагомедов проведет долгожданный поединок в UFC. Все топовые спортивные события предстоящего месяца — в обзоре Nevasport.

Бой Хабиб — Гэтжи

Пожалуй, самым долгожданным событием осени станет поединок Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи. Российский чемпион должен был выйти в октагон еще весной против Тони Фергюсона, но пандемия и болезнь отца изменила график Хабиба. Вместо него бой провел Джасти Гэтжи: он уделал Фергюсона, взял титул временного чемпиона в легком весе и получил право на бой с Нурмагомедовым.

Титульный бой состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. UFC уже показала постер.

Этапы Кубка России по фигурному катанию

Ключевыми соревнованиями в российской фигурке в этом сезоне стали этапы Кубка страны. Первый уже прошел в Сызрани в сентябре, второй и третий — в Москве и Сочи — состоятся в октябре.

В столице фигуристы выступят 10-13 октября, билеты уже поступили в продажу. Состав ожидается боевой: заявлены двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, призеры чемпионатов Европы Александр Самарин и Артур Даниелян, а также чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Этап Кубка России в Сочи запланирован на конец месяца — с 23 по 27 октября.

Продолжение «Ролан Гаррос»

Последним теннисным турниром «Большого шлема» в 2020-м стал Открытый чемпионат Франции, который обычно проходит в мае-июне. Из-за коронавируса соревнования перенесли на осень: они стартовали в сентябре, но самая интересная часть турнира приходится на октябрь.

Позади первый круг соревнований, который успешно преодолели двое россиян — Карен Хачанов и Андрей Рублев. У первой ракетки страны Даниила Медведева отношения с грунтовым «Шлемом» вновь не сложились: в своей карьере он не выиграл ни одного матча на «Ролан Гаррос», и в этом году повторил неприятную традицию. Вместо него во второй круг отправился венгр Мартон Фучович.

Хачанов, напротив, проблем не испытал, в трех сетах обыграв поляка Камила Майхшака. Самым зрелищным вышел матч Рублева: Андрей совершил невероятный камбэк и выиграл в пяти партиях, хотя летел 0:2 по сетам.

Матчи сборной России в Лиге наций

Сборная России по футболу продолжает выступление на групповом этапе Лиги наций. Новый розыгрыш турнира пока складывается для команды Станислава Черчесова успешно: две победы в двух матчах и лидерство в группе.

В октябре состоятся еще два матча, оба станут для России домашними. 11 октября подопечные Черчесова примут сборную Турции, спустя три дня — Венгрии. С венграми россияне уже провели одну встречу на групповом этапе и победили со счетом 3:2.