Норвежская лыжница, олимпийская чемпионка Тереза Йохауг всомнила, как сдала положительный тест на клостебол в 2016 году.

По словам Йохауг, тогда она пропустила Toppidrettsveka из-за болезни, чтобы специально попасть на сбор. Ей было сложно прийти в себя, но Йохауг приехала на сбор, поплатившись за это.

«Я получила солнечный ожог после первого дня тренировок, потому что организм был разбалансирован. Потом поднялась температура. В итоге меня забанили на два года. я не должна была тогда ехать в Сейсер Альм, потому что моё тело очень устало», — приводит слова Йохауг телеграм-канал «На 25-м километре».

Недавно Тереза Йохауг неоднозначно ответила на вопрос, чем планирует заниматься после окончания спортивной карьеры.