Продолжаем следить за ESL Pro League Season 12 и важными матчами на этом турнире. В плей-оффе сегодня встретятся датские команды Astralis и Heroic, а также mousesports против ENCE, которые проиграли свои открывающие матчи.

Astralis vs Heroic

Astalis

«Датские роботы» продолжают набирать дикую форму и за последние шесть сыгранных встреч отдали всего три карты. Винстрик из шести побед подряд в рамках ESL Pro League Season 12 вселяет уверенность в этот коллектив.

Групповой этап команда закончила на первом месте, что показывает серьёзный подход конкретно к этому турниру. А ведь самое главное, что 4 из 5 игроков легендарного состава снова вместе. Вместо «Мистера Клатчера» сейчас играет Патрик es3tag Хансен, но мне кажется, что скоро и Андреас Xyp9x Ходжслес вернётся в состав.

Heroic

Безусловно, нельзя списывать со счетов Heroic, но у меня почему-то веры в них совсем нет. Групповой этап закончили, имея 4 победы и 3 поражения, что является результатам на грани. «Герои» выиграли G2, BIG и OG.

Прогноз

Принципиальное дерби между датскими командами за звание лучшей команды страны даст заряд энергии Astralis и они победят. Вот мой прогноз.

Mousesports vs ENCE

Mousesports

А знаете, я недооценивал mousesports. Мне казалось, что после квалификаций, когда они дважды проиграли Endpoint на этой команде можно ставить крест в рамках ESL Pro League Season 12, однако они почти обыграли Natus Vincere со счётом 2:0. Если бы не фееричная индивидуальная игра от «Рождённых Побеждать» в последних раундах на Dust2, то всё могло пойти по другому.

ENCE

А вот финская команда меня разочаровала. После замены Complexity я думал, что ENCE должны их обыгрывать чуть ли не подчистую, но даже уход одного из лучших игроков команды, не помог ENCE выиграть в той встрече. А теперь они борются за выживание в первом раунде нижней сетки.

Прогноз

Коэффициенты от букмекеров равные, но не для меня. Mousesports должны выйти победителями в этой встрече.