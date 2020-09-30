Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера рассматривает предложение от «Зенита». Об этом сообщает испанское издание AS. По информации медиа, 30-летний центральный полузащитник мадридского клуба раздумывает над условиями «Зенита», однако не уверен, что хочет покидать коллектив Диего Симеоне.

Футболист сборной Мексики перебрался в «Атлетико» из «Порту» в 2019 году в качестве свободного агента. В прошлом полузащитник Эррера провёл 30 матчей, забил гол и отдал две результативные передачи. Затем он получил травму приводящей мышцы, после чего потерял место в основном составе. В нынешнем сезоне Эррера еще не выходил на поле.

Эрерра дебютировал за национальную команду в 2012 году, проведя за неё 74 матча и забив шесть голов. Его трансферная стоимость оценивается в € 16 млн.